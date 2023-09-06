Норма алкоголя превышена в 5 раз: трое детей пострадали в ДТП на выезде из Иркутска из-за пьяной женщины за рулем

Три ребенка пострадали в ДТП, которое устроила женщина на выезде из Иркутска. Фото: Госавтоинспекция Иркутска

Три ребенка пострадали в ДТП, которое устроила нетрезвая женщина. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутска.

- ДТП произошло на выезде из Иркутска по автодороге «Смоленщина - Веденщина- Чистые ключи». За рулем была 36-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения, она не справилась с управлением и допустила наезд на дорожное ограждение. В момент аварии в автомобиле находились трое взрослых и три ребенка четырех, семи и тринадцати лет. Всем пассажирам и водителю понадобилась помощь врачей, - сообщают в Госавтоинспекции.

Как выяснилось, дети находились в автомобиле с нарушением требований к перевозке. Водителя проверили на наличие паров алкоголя и тест показал результат, превышающий норму в пять раз. Сама женщина утверждает, что авария случилась из-за того, что ее ослепило солнце.