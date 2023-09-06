В деревянном Доме спорта в Братске проводят капремонт впервые за 65 лет Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Капитальный ремонт в здании Дома спорта имени Ленинского комсомола в микрорайоне Падун города Братска начался в июне 2023 года. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев приехал в учреждение, чтобы проверить как идут работы. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

- В здании заменили кровлю над залом борьбы и тренажерным залом. Ведется монтаж утеплителя и облицовка фасадов. Работы должны завершиться 31 октября 2024 года, чтобы дети и взрослые смогли снова заниматься спортом, - сказали в правительстве.

Дом спорта был построен в 1958 году, капитальный ремонт здесь проводится впервые за 65 лет. На проведение работ планируют выделить 111 млн рублей из областного и местного бюджетов.