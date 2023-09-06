Александр Ведерников поблагодарил Дениса Мацуева за поддержку одаренных детей

В 18 раз в Иркутске проходит международный фестиваль “Звезды на Байкале”. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

В 18 раз в Иркутске проходит международный фестиваль “Звезды на Байкале”. На открытии и первом концерте присутствовали председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников и первый заместитель губернатора Роман Колесов.

- Большое спасибо всем меценатам, которые дают нам возможность все 18 лет, даже в самые тяжелые периоды, растворяться среди звезд на Байкале, - обратился Александр Ведерников к организатору и идейному вдохновителю фестиваля Денису Мацуеву. - Большое спасибо Денису Леонидовичу за благотворительные концерты, за поддержку одаренных детей. Это говорит о том, что перед нами не только гений, но и человек с большим сердцем и глубокой душой.

За дни фестиваля планируется провести множество концертов классической музыки. Выступать будут пять оркестров и 18 лауреатов конкурса имени П. И. Чайковского.

- Публика действительно ждет этого действа, и поэтому хочется растянуть это удовольствие, - отметил Денис Мацуев. - У нас большие планы на сцене, каждый, кто выступит перед вами уникальный музыкант и уникальный человек.

Кроме выступлений известных музыкантов, во время фестиваля проходят мастер-классы для юных музыкантов.