Трос оборвался на 15-метровой высоте: мужчина скончался после падения на скалодроме в Иркутске

Посетитель скалодрома в Иркутске сорвался с 15-метровой высоты и погиб Фото: Олег ЗОЛОТО

Уголовное дело возбудили сотрудники регионального следственного комитета после трагической смерти посетителя скалодрома в Иркутске. Об этом сообщает СУ СК России по Иркутской области.

- По версии следствия, 23 июля мужчина сорвался с 15-метровой высоты из-за обрыва страховочного троса. С переломами ног и другими травмами, пострадавшего госпитализировали в больницу. 14 августа пациент скончался, - сообщают в следственном комитете.

Сотрудников и руководителей спортивного клуба допросили. На данном этапе изучается документация по технике безопасности и проверяется исправность оборудования. Расследование продолжается.