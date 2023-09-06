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НовостиОбщество6 сентября 2023 6:24

Сброс воды на Иркутской ГЭС увеличат с 7 сентября до 3300 кубических м/с

С 11 сентября сброс будет увеличен до 3400 кубических м/с
Таисия ЧЕМИСОВА
Сброс воды на Иркутской ГЭС увеличат с 7 сентября до 3300 м³/с

Сброс воды на Иркутской ГЭС увеличат с 7 сентября до 3300 м³/с

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из-за подъема уровня воды в Байкале, сбросные расходы Иркутской ГЭС будут увеличивать с 7 сентября до 3300 кубических метров в секунду, а с 11 сентября до 3400. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

- Ситуация находится под контролем специалистов администрации Иркутска и МКУ «Безопасный город». За территориями, которые подвержены подтоплению, ежедневно наблюдают, - говорят в администрации.

Жителям города напоминают, что в экстренных ситуациях, они могут обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефонам: 563-430, 520-112.