Сброс воды на Иркутской ГЭС увеличат с 7 сентября до 3300 кубических м/с

Сброс воды на Иркутской ГЭС увеличат с 7 сентября до 3300 м³/с Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из-за подъема уровня воды в Байкале, сбросные расходы Иркутской ГЭС будут увеличивать с 7 сентября до 3300 кубических метров в секунду, а с 11 сентября до 3400. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

- Ситуация находится под контролем специалистов администрации Иркутска и МКУ «Безопасный город». За территориями, которые подвержены подтоплению, ежедневно наблюдают, - говорят в администрации.

Жителям города напоминают, что в экстренных ситуациях, они могут обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефонам: 563-430, 520-112.