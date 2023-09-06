Восемь детей пострадали в ДТП на дорогах Иркутска за неделю Фото: Михаил ФРОЛОВ

Восемь несовершеннолетних пострадали в ДТП на дорогах Иркутска с 28 августа по 3 сентября. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- Вечером 28 августа на улице Академической 11-летний велосипедист попал под колеса автомобиля. Ребенку потребовалась помощь врачей, - сообщают в прокуратуре.

Еще один случай ДТП с участием несовершеннолетнего произошел вечером 30 августа во дворе Свердловского округа Иркутска. Водитель наехал на 8-летнего мальчика, который катался на самокате без присмотра взрослых. В результате аварии, ребенок получил травмы.

На следующий день на выезде из города по автодороге «Смоленщина - Веденщина- Чистые ключи» 36-летняя женщина, в состоянии алкогольного опьянения врезалась в дорожное ограждение. В машине находились три ребенка. Все получили травмы.

Утром 1 сентября в микрорайоне Лесной автомобиль столкнулся с мотоциклом «Рейсер». 15-летний водитель байка был госпитализирован.

В этот же день в Университетском водитель автомобиля «Кио Рио» наехал на 11-летнего школьника, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Мальчику понадобилась медицинская помощь, а через два дня в микрорайоне Юбилейный 61-летняя женщина на пешеходном переходе сбила 15-летнюю школьницу. Подростка доставили в травмпункт.

Причины и условия ДТП, а также тяжесть телесных повреждений устанавливаются.