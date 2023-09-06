Ремонт фасада Белого дома проводят в Иркутске. Пресс-служба ИГУ

Иркутский государственный университет проводит ремонт фасада Белого дома в Иркутске. Это один из узнаваемых объектов города и центр историко-культурного наследия ВУЗа. Сложность ремонта заключается в том, что здание носит статус памятника архитектуры федерального значения. Об этом сообщает пресс-служба ИГУ.

Здание было построено по канонам классицизма в 1918 году. Белым домом его называют из-за цвета, однако, первоначально здание было цвета охры, за исключением колонн и лепных карнизов на окнах и под крышей, оставленных белыми.

- В 2006 году ИГУ делал подобный ремонт здания. Мы счищали краску со стен и обнаружили несколько слоев белого цвета, а потом нашли цвет охры, за которым были уже сами стены. То есть, это и была первоначальная окраска здания, только, как нам показалось, немного темнее нынешней. По ремонту этого года мы сохраним существующий цвет, и он станет чуть насыщеннее, - рассказал начальник производственного отдела ИГУ Владимир Савченко.

В этот раз отремонтируют все четыре стены учреждения. Это не только покраска, но и восстановление архитектурных элементов. Кроме того, заменят окна и будут ремонтировать забор.

Стоимость капитальных работ составляет 15 млн рублей. Закончат ремонт в конце октября