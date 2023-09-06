Спектакли по произведениям Пушкина, Есенина и Твардовского покажут в Иркутске Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Репетиции трех спектаклей по произведениям известных русских поэтов: Пушкина, Есенина и Твардовского начались в Иркутском академическом драматическом театре имени Н. П. Охлопкова. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Спектакль «Голос русской поэзии. Пушкин: Любовь, Болдино, карантин» поставит Галина Турчанинова-Родина вместе с заслуженным артистом России Александром Булдаковым. Эта постановка расскажет зрителям о самом творческом периоде поэта. В 1830 году Александр Сергеевич хочет жениться, но из-за карантина вынужден остаться в Болдино. Сценарий спектакля составлен по книге «Пушкин в жизни» литературоведа Викентия Вересаева, - рассказывают в правительстве

Вторая постановка «Голос русской поэзии. Есенин: Я последний поэт деревни» поставлена режиссёром Евгением Солонинкиным. Актеры отразят отношение поэта к дому, родному селу, природе и матери. Кроме того, на сцене прозвучат известные песни на стихи Есенина: «Клен», «Не жалею, не зову, не плачу», «Письмо матери» и другие.

Третий спектакль поставил режиссер Алексей Орлов. «Голос русской поэзии. Твардовский: Василий Тёркин. Книга про бойца» объединит в себе Великую Отечественную войну и наше время. Главная тема постановки – человечность.

Все премьеры состоятся в конце октября и в начале ноября. Их покажут на Камерной сцене театра имени Н.П. Охлопкова.