Медикам оставалось лишь констатировать смерть: 15-летний школьник на мотоцикле врезался в экскаватор в Иркутской области

15-летний мотоциклист погиб при столкновении с экскаватором в селе Оса Фото: ГУ МВД по Иркутской области

«Покатушки» на мотоцикле закончились трагически для школьника из Иркутской области. Вечером 5 сентября 15-летний подросток за рулем Racer RC200 выехал из деревни Харай. Около 22:00 на улице Свердлова в селе Оса он не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с экскаватором-погрузчиком. Полученные юным мотоциклистом травмы оказались несовместимыми с жизнью. Приехавшим на место аварии медикам скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть.

- Полицейским предстоит выяснить все причины и условия произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщают корреспонденту КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

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