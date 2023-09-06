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НовостиОбщество6 сентября 2023 10:43

Конкурс "Классный учитель 2023" стартовал в Иркутской области

Самого обаятельного и талантливого учителя выберут в конце осени
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
Давайте же скажем «Спасибо» нашим любимым учителям!

Давайте же скажем «Спасибо» нашим любимым учителям!

Фото: Олег УКЛАДОВ

Практически у каждого человека есть тот самый Учитель с большой буквы. Он не просто научил читать, писать и считать, а стал настоящим наставником в жизни. Быть учителем непросто. Педагог отдает ребятам частичку себя, провожая во взрослый мир, делясь не только знаниями, но и жизненным опытом. Так давайте же скажем «Спасибо» нашим любимым учителям!

"Комсомольская правда" в Иркутске совместно с администрацией Иркутска запускают традиционный конкурс «Классный учитель», выбирая самого яркого, талантливого и отзывчивого педагога области.

- Мы приглашаем заявить о себе всех педагогов региона, - сообщают организаторы конкурса.

Чтобы стать участником, нужно загрузить фото на наш сайт irk.kp.ru или отправить на почту: r.rahimova@phkp.ru. Также не забудьте сопроводить снимок информацией о себе – укажите имя, фамилию, возраст, город и напишите небольшой рассказ о том, почему любите свою работу, что вас вдохновляет, чем увлекаетесь.