Девятибалльные пробки в Иркутске 6 сентября сковали центр города Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Вместе с ливнем в столицу Приангарья традиционно пришли многокилометровые автомобильные заторы. Пробки в Иркутске 6 сентября 2023 года оцениваются сервисом Яндекс Пробки в 9 баллов! Стоят практически все центральные улицы: Ленина, Карла Маркса, Марата, Чкалова, Степана Разина, Карла Либкнехта, Дзержинского, Партизанская и другие. Также машины медленно двигаются по Баррикад, Байкальской, бульвару Рябикова, Терешковой, Лермонтова и Боткина.

Пробки в Иркутске 6 сентября 2023

Согласно информации мобильного приложения 2ГИС, на оживленных дорогах города зафиксировано сразу несколько ДТП. В том числе авария на Маратовской развязке, Глазковском мосту, а также по улицам Рабочая, Ямская, Володарского, Чкалова и т.д.

Однако автомобилисты не теряют оптимизма и в пробке делятся любимыми анекдотами. Вот некоторые из них:

- Игорь планировал проехать по льду, но план провалился.

- Почему кошка не может пользоваться компьютером? Потому что она часто отвлекается на мышку, - шутят иркутяне.

Однако по данным прогноза специализированного сервиса, многокилометровые пробки в Иркутске 6 сентября 2023 года начнут уменьшаться с 19:00.