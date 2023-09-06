Один микрорайон и 19 улиц: какие адреса в Иркутске попадут под отключение горячей воды 7 и 8 сентября

Горячую воду отключат в трех округах Иркутска 7 и 8 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Временно "вооружиться" чайниками и кипятильниками в ближайшие дни придется жителям Октябрьского, Правобережного и Свердловского округов Иркутска. 7 и 8 сентября микрорайон Университетский и еще 19 улиц останутся без горячей воды. К таким мерам решено прибегнуть в связи с проведением ремонта тепловой сети. Это необходимо для избежания аварийной ситуации.

- Проведем ремонт тепловой сети в микрорайоне Университетский, 32 и по улицам Байкальская, 234, Красных Мадьяр, 130, Академическая, 5а, Трилиссера, 54, - поясняют в соцсетях Иркутской энергосбытовой компании.

Точные адреса и продолжительность работ смотрите в таблице.

Адреса отключений горячего водоснабжения.

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Контакт-центр Иркутской энергосбытовой компании: 8-800-100-9777 или 8-3952-790-777.

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