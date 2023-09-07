1,6 млрд рублей направят на экологическое восстановление Усолья-Сибирского Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

1,6 млрд рублей направят на экологическую реабилитацию Усолья-Сибирского в 2024 году. Главная цель – устранить загрязнение окружающей среды на территории города. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

- Работы по ликвидации накопленного экологического вреда на площадке бывшего «Усольехимпрома» начались три года назад. В 2022 году приступили к демонтажу подземных и надземных частей зданий и сооружений. В начале 2023 года на предприятия для утилизации были вывезены ранее перезатаренные отходы, - сказали в правительстве.

Кроме того, до конца 2023 года нужно будет демонтировать 289 подземных и 57 надземных частей зданий и сооружений, ликвидировать опасный производственный объект «Площадка производства трихлорсилана и четыреххлористого кремния», привести в безопасное состояние 96 технологических емкостей с остатками химических веществ. Параллельно идут работы по строительству экотехнопарка «Восток».