Благоустройство аллеи генерала Калицова заканчивают в Иркутске Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В городке ИВАТУ заканчивается благоустройство аллеи генерала Калицова. Ход работ проверил вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

– ИВАТУ – крупнейшая строительная площадка в Иркутске за последние несколько лет. Здесь запланировано создание спортивных сооружений, детских игровых площадок, благоустройство дворов. Сегодня развитие этой территории идет ускоренными темпами, – отметил Дмитрий Ружников.

Вдоль аллеи обновили покрытие проезжей части, восстановили ливневку, высадили хвойные деревья и смонтировали инженерные сети. На данном этапе обустраивают тротуары.

Главным украшением аллеи стали муралы. Их нанесли на фасады жилых домов. На одном изображен русский полководец Александр Суворов, а на другом - начальник Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища Солтан Калицов.