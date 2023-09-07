Благоустройство аллеи генерала Калицова заканчивают в Иркутске
Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска
В городке ИВАТУ заканчивается благоустройство аллеи генерала Калицова. Ход работ проверил вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
– ИВАТУ – крупнейшая строительная площадка в Иркутске за последние несколько лет. Здесь запланировано создание спортивных сооружений, детских игровых площадок, благоустройство дворов. Сегодня развитие этой территории идет ускоренными темпами, – отметил Дмитрий Ружников.
Вдоль аллеи обновили покрытие проезжей части, восстановили ливневку, высадили хвойные деревья и смонтировали инженерные сети. На данном этапе обустраивают тротуары.
Главным украшением аллеи стали муралы. Их нанесли на фасады жилых домов. На одном изображен русский полководец Александр Суворов, а на другом - начальник Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища Солтан Калицов.