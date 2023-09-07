Церемония открытия мемориальной доски в честь участника СВО прошла в Вихоревке

Мемориальную доску в честь участника СВО установили на фасаде школы в Вихоревке Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Церемония открытия мемориальной доски, установленной в честь погибшего участника СВО Егора Назарова, прошла в Вихоревке Братского района. Доску установили на фасаде школы № 10, где учился Егор. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В церемонии принял участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, который приехал проверить ход ремонтных работ в учреждении.

- Эта школа – одна из 18 образовательных организаций, где в этом году мы проводим ремонт спортзалов. На эти цели из бюджета региона было направлено 100 млн рублей, – отметил Игорь Кобзев.

На объекте заменили дверные блоки, перекрытия пола, водосточную систему, инженерные сети, а также, устроили душевые помещения. На данном этапе укладывают линолеум и устанавливают радиаторы.