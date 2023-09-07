Забирал деньги у пенсионеров: 37- летнего курьера аферистов приговорили к пяти годам колонии в Иркутской области

В Иркутской области курьер мошенников забрал у пенсионеров около 1 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очередного курьера мошенников осудили в Иркутской области. Злоумышленником оказался 37-летний житель Братска. Мужчина забрал у обманутых пенсионеров почти 1 миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- В начале марта 2023 года в полицию поступило четыре заявления от местных жителей в возрасте от 67 до 86 лет. Как выяснили следователи, пенсионерам звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Аферисты рассказывали, что их родственники спровоцировали ДТП, в котором пострадали люди. Мошенники требовали деньги, чтобы снять вину с близких. Сумму нужно было положить в пакет с вещами и передать курьеру. Так сообщнику телефонных аферистов передали 970 тысяч рублей, - рассказывают в МВД.

Правоохранители установили личность и местонахождение курьера и задержали мужчину. По его словам, предложение о легком заработке он получил в мессенджере. Доход от похищенной суммы составлял 10 %.

Сам обвиняемый в содеянном раскаивается, по его словам, на аферу пошел от безвыходности. Суд признал мошенника виновным. Теперь его ждет лишение свободы сроком 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии особого режима.