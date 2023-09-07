Умер экс-главврач Иркутской стоматологической поликлиники №1 Олег-Зенон Салагай. Фото: минздрав Иркутской области

Умер экс-главврач Иркутской стоматологической поликлиники №1 Олег-Зенон Салагай. Он был ветераном стоматологической службы Иркутской области и заслуженным врачом Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Умер экс-главврач Иркутской стоматологической поликлиники №1 Олег-Зенон Салагай

Олег Иванович с 1974 года возглавлял самое большое стоматологическое отделение в Иркутске при городской клинической больнице, а также, почти 40 лет руководил коллективом Иркутской городской стоматологической поликлиники №1.

- Он всегда был предан своему делу и служению людям. Благодаря ценному опыту, Олега Ивановича любили и уважали не только коллеги, но и пациенты, - говорят в минздраве

Умер экс-главврач Иркутской стоматологической поликлиники №1 Олег-Зенон Салагай на 80-ом году жизни. КП-Иркутск выражает искренние соболезнования родным и близким.