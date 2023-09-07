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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 5:26

Два автосалона в Иркутске выманивали деньги у покупателей

Сотрудники автосалонов навязывали покупателям дополнительные услуги и невыгодные кредиты
Таисия ЧЕМИСОВА
Два автосалона в Иркутске выманивали деньги у покупателей

Два автосалона в Иркутске выманивали деньги у покупателей

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске сотрудники двух автосалонов выманивали деньги у покупателей. Деятельность автоаферистов пресекли полицейские. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- Мошенники действовали по криминальной схеме. Они обязывали покупателей приобрести машину по завышенной стоимости, при этом навязывая дополнительные услуги и невыгодные кредиты, - сообщает Ирина Волк.

В Иркутской области были открыты два автосалона. Злоумышленники разместили объявления о продаже автомобилей по низкой цене более чем на 30 сайтах, однако, когда клиент приезжал в салон, менеджеры предлагали ему подписать договор купли-продажи, в котором отдельным пунктом стоял обязательный кредит с первоначальным взносом.

Сотрудники полиции задержали 23 подозреваемых. Троих заключили под стражу, 11 человек находятся под подпиской о невыезде, к девятерым применили обязательство о явке. Фигуранты были задержаны и в других регионах. Всех доставили в Иркутск.

С целью возмещения ущерба, следователи изъяли 55 автомобилей, которые принадлежат автосалонам и подозреваемым. Кроме того, было изъято более 2 млн рублей наличными. Расследование продолжается.