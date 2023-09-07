На капремонт больницы в Вихоревке дополнительно выделят 100 млн рублей Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

На капитальный ремонт Вихоревской горбольницы в Братском районе выделят дополнительные деньги. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В 2021 году на разработку проектно-сметной документации из областного бюджета выделили более двух миллионов рублей. После ее утверждения в 2022 году приступили к ремонту. На него выделили еще 38,5 млн рублей.

За это время заменили системы водоснабжения, отопления, канализацию. Уже заканчивается ремонт кровли. В 2024 году планируется направить на продолжение ремонта 50 млн рублей, однако, этих денег оказалось недостаточно для завершения работ. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил направить в 2025 году на ремонт дополнительную сумму.

- Поручаю проработать вопрос выделения в 2025 году из областного бюджета дополнительно 100 млн рублей для того, чтобы ускорить завершение ремонта, – сказал Игорь Кобзев.