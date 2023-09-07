Сквер им. В.Я. Бронштейна открылся в округе депутата Светланы Кузнецовой

Сквер имени Владимира Бронштейна, легендарного директора Иркутского мясокомбината, открылся в поселке Жилкино на ул. Полярная, 104. Фото: Дума Иркутска

Торжественное открытие сквера имени Владимира Бронштейна, легендарного директора Иркутского мясокомбината, прошло в поселке Жилкино на ул. Полярная, 104. Именно этот проект набрал большинство голосов в прошлом году, во время выбора наиболее интересных идей по благоустройству для Ленинского округа в рамках проекта “Народные инициативы”.

Депутат избирательного округа №1 Светлана Кузнецова принимала самое активное участие в продвижении этого предложения.

– Хочу сказать спасибо жителям за большую, совместную работу, - отметила Светлана Кузнецова. - Именно ваша поддержка, активное участие в голосовании по проекту «Народные инициативы» позволили нам открыть ещё одно красивое место для тихого отдыха. Уверена, сквер станет местом притяжения для всех. В будущем обязательно будем проводить здесь общественные мероприятия.

Место для сквера выбрано не случайно, ведь именно стараниями Владимира Бронштейна в свое время здесь велось активное строительство домов для работников комбината. На открытии собрались почетные граждане Иркутска, ветераны труда, работники Иркутского мясокомбината, многие из которых были лично знакомы с руководителем: Владимир Бронштейн проработал на предприятии почти 50 лет, из них 25 был директором.