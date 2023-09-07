Около 13 тыс жителей Иркутской области проголосовали за интернет в селах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области завершается голосование за подключение сел и деревень региона к мобильной связи и интернету. Проголосовать можно до 10 сентября включительно на портале Госуслуг. Кроме того, заявки принимаются в виде почтовых отправлений. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Еще есть время принять участие в голосовании и, тем самым, приблизить появление связи в отдаленных и малых территориях. С помощью голосования можно определить очередность работ. В целом, связь должна появиться на всех территориях региона, - отметил министр цифрового развития и связи Иркутской области Игорь Рыморенко.

На сегодняшний день, свои голоса за села и деревни Иркутской области отдали около 13 тысяч жителей региона.