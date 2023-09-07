Две поликлиники Братской городской детской больницы открыли после капремонта. Фото: минздрав Иркутской области

Две поликлиники Братской городской детской больницы открыли после проведения капитального ремонта. Это учреждения на улицах Рябикова, 59А и Маршала Жукова, 8. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области.

- В поликлиниках уже готовы оказывать медицинскую помощь детям в полном объеме. Там 19 педиатрических участков, в которых смогут обслуживать более 18 тысяч детей, - сказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

На капитальный ремонт выделили 77 млн рублей. В зданиях были обновлены все помещения: стоматологические и процедурные кабинеты, а также кабинеты приёма специалистов, регистратура, коридоры и санкомнаты. В помещениях поменяли отопление, сантехнику, установили современные системы охраны и видеонаблюдения.