В Иркутске обустраивают 14 спортивных площадок Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

14 спортивных площадок продолжают обустраивать в Иркутске. На эти цели из местного бюджета выделили более 15 млн рублей. Об этом сообщает ИА «WEACOM.RU» со ссылкой на администрацию города.

– В 2023 году 14 объектов. Строим только семь, а остальные восстанавливаем. В работе учитываем пожелания жителей. Спортивные сооружения обустраиваем по современным стандартам, – рассказал начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии Дмитрий Абрамович.

На улице Маршала Конева, 78/1 уже появился скейт-парк. В микрорайоне Юбилейный, 68 поставили новую игровую площадку для игры в футбол, волейбол и баскетбол. Такую же оборудовали на Карпинской, 21/1, а на улице Рабочего Штаба, 8 установили воркаут.

В настоящее время работы ведутся на улице Бажова, 1, по адресу Франк-Каменецкого, 26а и в микрорайоне Юбилейном, 84.

Кроме того, ремонт проводят на хоккейном корте в городке ИВАТУ. Подрядчик уже смонтировал новые ограждения. Вокруг площадки установят четырехметровую сетку. Рядом будет поле для мини-футбола. На Жукова, 26 восстанавливают корт, а на улице Трилиссера, 107 уложили резинопол.

Все ремонтные работы завершатся до середины октября.