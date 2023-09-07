Семьи участников СВО освобождаются от уплаты пеней за просроченную оплату ЖКХ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ об освобождении военнослужащих и их семей от уплаты пеней за просроченную оплату услуг ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Ранее от пеней освобождались только военнослужащие, которые заключили контракт в рамках мобилизации. Сейчас же принят федеральный закон, где указ распространяется на разные категории участников СВО.

- От пеней освобождаются жители региона, которые призваны на военную службу по мобилизации, а также военнослужащие-контрактники Вооруженных Сил РФ, служащие в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в воинских формированиях, при условии участия в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также те, кто заключил контракт добровольцев и выполняющие задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России граждан, проходящих военную службу в пограничных органах федеральной службы безопасности, - сказали в региональном правительстве.

Кроме того, от уплаты пеней освобождаются супруги участников СВО, дети, родители и другие родственники, проживающие вместе с военнослужащим. Льгота распространяется только на одно жилое помещение по выбору.

Чтобы получить меру поддержки, следует обратиться с заявлением, составленным в свободной форме, в организации, получающие плату за жилое помещение и коммунальные услуги, взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Указ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.