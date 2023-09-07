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НовостиОбщество7 сентября 2023 8:47

Семьи участников СВО освобождаются от уплаты пеней за просроченную оплату ЖКХ

Губернатор Иркутской области подписал указ об освобождении от уплаты пеней некоторых категорий граждан
Таисия ЧЕМИСОВА
Семьи участников СВО освобождаются от уплаты пеней за просроченную оплату ЖКХ

Семьи участников СВО освобождаются от уплаты пеней за просроченную оплату ЖКХ

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ об освобождении военнослужащих и их семей от уплаты пеней за просроченную оплату услуг ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Ранее от пеней освобождались только военнослужащие, которые заключили контракт в рамках мобилизации. Сейчас же принят федеральный закон, где указ распространяется на разные категории участников СВО.

- От пеней освобождаются жители региона, которые призваны на военную службу по мобилизации, а также военнослужащие-контрактники Вооруженных Сил РФ, служащие в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в воинских формированиях, при условии участия в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также те, кто заключил контракт добровольцев и выполняющие задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России граждан, проходящих военную службу в пограничных органах федеральной службы безопасности, - сказали в региональном правительстве.

Кроме того, от уплаты пеней освобождаются супруги участников СВО, дети, родители и другие родственники, проживающие вместе с военнослужащим. Льгота распространяется только на одно жилое помещение по выбору.

Чтобы получить меру поддержки, следует обратиться с заявлением, составленным в свободной форме, в организации, получающие плату за жилое помещение и коммунальные услуги, взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Указ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.