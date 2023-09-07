Двух человек спасли сотрудники МЧС из горящего дома в Братске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Двух человек спасли пожарные в Братске из горящего 9-этажного дома. Еще 15 жильцов смогли эвакуироваться самостоятельно. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Сообщение о задымлении в подъезде поступило днем 7 сентября на телефон «101». На место оперативно выехало шесть пожарных расчетов с автолестницей. Как выяснилось, пожар произошел в квартире на втором этаже. Хозяев на месте не было. Дым распространился по всему подъезду и другим помещениям, - рассказывают в МЧС.

В соседней квартире пожарные обнаружили 58-летнюю женщину с признаками отравления угарным газом. Ее и еще одного человека спасли при помощи спасустройств.

Открытый огонь потушили в течение нескольких минут. Скорее всего возгорание произошло из-за короткого замыкания. Огонь повредил домашние вещи и закоптил квартиру.