Сотрудника РЖД в Иркутске осудили за получение взятки в размере 906 тыс рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Свердловский районный суд Иркутска приговорил сотрудника РЖД к 7 годам 6 месяцам лишения свободы и штрафу в размере 40 млн рублей. Дело в том, что начальник отдела по контролю доходных поступлений от пассажирских перевозок Восточно-Сибирской региональной дирекции получал взятки от начальников поездов. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского районного суда.

- Взяточник 74 раза принимал деньги за то, что он не включал начальников поездов в график проверки их составов или заблаговременно предупреждал о ней, так что сотрудники могли скрыть нарушения в работе. Так мужчина незаконно получил 906 550 рублей, - сообщают в пресс-службе суда.

Теперь мужчине грозит статья о коммерческом подкупе. Приговор в законную силу не вступил.