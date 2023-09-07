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НовостиОбщество7 сентября 2023 10:17

Вандалы испортили ограждения, остановки и фасады в Правобережном округе Иркутска

Оскорбительные надписи появились в адрес одного из кандидатов на выборы
Любовь АРБАТСКАЯ
Любовь АРБАТСКАЯ
Вандалы испортили ограждения, остановки и фасады в Правобережном округе Иркутска

Вандалы испортили ограждения, остановки и фасады в Правобережном округе Иркутска

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В предместье Рабочем вандалы разрисовали фасады зданий, остановки, заборы, магазины и балконы. Все надписи оскорбительные и направлены в адрес одного из кандидатов на предстоящих выборах в Приангарье. Об этом сообщили в администрации Иркутска.

- Нанесен серьезный ущерб не только муниципальному имуществу, но и тому, что находится в собственности частных лиц и организаций. Площадь поврежденных поверхностей значительная, - прокомментировала председатель комитета по управлению Правобережным округом Елена Торохова.

Специалисты отмывают надписи с остановок, но на это уйдет не меньше месяца, да и расходы, как сообщают в администрации, немалые. Придется даже подключать спецтехнику, чтобы добраться до "творчества", появившегося выше человеческого роста. Стены многоэтажек очищают управляющие компании, а здания, где располагаются предприятия, приведут в порядок собственники.

Полицейские ищут виновников, их привлекут к административной ответственности. А если признают вандализмом, то светит уголовное дело.