Пыталась уехать на попутке из Бурятии в Иркутск: пропавшую в августе 14-летнюю школьницу объявили в федеральный розыск

Полиция Иркутской области подключилась к розыску 14-летней девушки Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В федеральный розыск объявлена 14-летняя Вероника Максимова из Бурятии, пропавшая еще 23 августа. Школьница вышла из дома в поселке Еловка и исчезла. Правоохранители предполагают, что она собиралась уехать из региона. К поискам подключилась полиция Иркутской области.

Школьница пропала еще 23 августа. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Есть информация, что она была замечена на федеральной трассе, где пыталась с попутным транспортом добраться до Иркутска, - рассказали в ГУ МВД по Приангарью.

Итак, приметы пропавшей: выглядит на 14-16 лет, рост 162 сантиметра, среднего телосложения, темно-русые прямые волосы до плеч, серо-голубые глаза, длинные ресницы и густые брови. Есть и особые приметы. Это шрам на лбу между бровей в виде круглой ямки, на подбородке генетическая ямка, искривлены передние нижние три зуба, верхние клыки торчат вперед, на лбу акне. Также сообщается, что она может нарисовать себе маркером веснушки.

Девушку объявили в федеральный розыск. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Известно, что школьница была одета в черные широкие брюки-парашюты, клетчатую рубашку серо-белого цвета и черно-белые кроссовки.

Граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Вероники Максимовой или видевших ее после 23 августа, полицейские просят позвонить по телефонам: 8(3012)41-66-66, 29-50-52, 02 (102 с любого сотового оператора связи).