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НовостиОбщество8 сентября 2023 1:01

1875 избирательных участков для голосования открылись в Иркутской области

Они будут работать 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00
Таисия ЧЕМИСОВА
1875 избирательных участков для голосования открылись в Иркутской области

1875 избирательных участков для голосования открылись в Иркутской области

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1875 избирательных участков для голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания открылись в Иркутской области в 8:00. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии Иркутской области.

- Избирательные участки на выборах в областной парламент будут работать 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00. Для получения бюллетеня, гражданину необходимо предъявить паспорт, - сообщают в избиркоме.

Кроме того, если избиратель не может самостоятельно прибыть на участок, он может подать заявление для голосования на дому. Обратиться в участковую комиссию следует не позднее 14:00 10 сентября.