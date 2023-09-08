Больница в селе Тангуй Братского района откроется в 2024 году Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Строительство больницы в селе Тангуй Братского района завершится до конца 2023 года, а уже в 2024 начнется прием пациентов. Ввести здание в эксплуатацию поручил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

- Были проработаны вопросы завершения строительства, есть отставание, работы идут в нагоночном графике. Поручил увеличить количество рабочих, принять максимум мер для того, чтобы завершить строительство до конца 2023 года и в марте 2024 года начать приём пациентов, – рассказал Игорь Кобзев.

Строительство учреждения началось в 2022 году. Общая стоимость строительства составила более 700 миллионов рублей, в том числе дополнительно было выделено 124 млн рублей из-за подорожания материалов.