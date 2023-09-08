Продажа алкоголя запрещена 11 сентября в Иркутске Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Запрет на продажу алкоголя в Иркутске 11 сентября коснется магазинов города. Такое ограничение ввели в честь Всероссийского дня трезвости. Когда начнет действовать ограничение, и кого оно коснется, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Запрет на продажу алкоголя в Иркутске 11 сентября 2023

- В Иркутске и Иркутской области ограничения на розничную продажу алкогольной продукции будут действовать 11 сентября с 08:00 до 23:00, - сообщают в правительстве.

Запрет на продажу алкоголя 11 сентября в Иркутске будет действовать во всех магазинах и супермаркетах города, но для совершеннолетних посетителей, желающих попробовать спиртные напитки, в обычном режиме будут работать кафе и другие заведения общепита.

Напомним, что продажа алкоголя в дни запретов – административное правонарушение. За несоблюдение правил, предусмотрены штрафы: на должностных лиц в размере от 20 до 40 тыс. рублей, на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

В День трезвости служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области с восьми утра до одиннадцати вечера будет принимать от жителей региона информацию о незаконной продаже алкоголя по телефонам «горячей линии»: (3952) 34-25-48, 8-950-072-30-50.