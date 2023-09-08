Экс-начальника муниципального предприятия в Иркутской области осудили за взятку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нижнеилимский районный суд приговорил бывшего начальника хозяйственно-эксплуатационного отдела к 2 годам 2 месяцам лишения свободы условно за получение взятки и незаконном оказании услуг имущественного характера. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- Суд установил, что в 2020 году обвиняемая предложила двум директорам детских садов заключить договоры с ее знакомым предпринимателем на замену оконных блоках в учреждениях. Подрядчик без торгов получил деньги, выполнил работу, а за предоставленную услугу поменял натяжной потолок в квартире бывшей начальницы, - сообщают в прокуратуре.

Кроме того, обвиняемая получила взятку в размере 60 тысяч рублей за помощь в заключении договоров коммерческой организации на приобретение и установку приборов учета горячей и холодной воды в образовательных учреждениях Нижнеилимского района.