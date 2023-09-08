Микрорайон Университетский в Иркутске отметил день рождения

Традиция праздновать день рождения Университетского зародилась примерно 10 лет назад. Фото: Дума Иркутска

Микрорайон Университетский отметил 34-летие. Большой концерт в честь этого события организовал депутат по избирательному округу № 28 и председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев вместе с Гуманитарным центром-библиотекой имени семьи Полевых, администрацией города, ТОС «Университетский» и МАУ «Праздник». Жителей приветствовали депутат Госдумы РФ Сергей Тен и заместитель мэра – председатель комитета по управлению Свердловским округом Антон Медко.

– Университетский уникален тем, что первые дома здесь построены в 1988 году руками профессорско-преподавательского состава, – рассказал Антон Медко. - Они преподавали и после работы доводили до ума строительство, заканчивали его. И это самый компактный по размерам микрорайон, насыщенный своей инфраструктурой, в котором проживает более 16 тысяч человек.

Более 2 тысяч иркутян пришли на праздник. Были выступления творческих коллективов, развлечения для детей, активных жителей отметили благодарственными письмами.

– Традиция праздновать день рождения Университетского у нас зародилась примерно 10 лет назад, когда в историческом архиве узнали, сколько лет одному из самых молодых микрорайонов Иркутска, – пояснил Евгений Стекачев. - И на протяжении этих годов совместно с жителями, организациями проводим праздничное мероприятие, приглашаем известные коллективы города, договариваемся о том, что будем делать в следующем году. Я думаю, в наше время очень важно проводить праздники, чтобы люди чувствовали плечо друг друга, поддержку, единение, ведь когда мы вместе, можно сделать многое. Это одна из составляющих нашей работы.

Евгений Стекачев представляет этот округ в городской Думе уже 14 лет. За это время удалось сделать многое: отремонтировали два подземных пешеходных перехода, установили стелу «Университетский», провели глобальную реконструкцию объездной дороги, соединяющей Университетский и Первомайский. Каждый год благоустраиваются дворы и общественные пространства. Преобразилась территория Пади Долгой, где открылся муниципальный крытый ледовый каток «Иркутск». В следующем году планируется отремонтировать хоккейный корт.

– Мне нравится быть частью этого процесса, вместе с жителями микрорайона решать проблемные вопросы, делать Университетский более современным и доступным для жизни, – подчеркнул депутат.