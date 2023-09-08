Почти 13 тысяч жителей Иркутской области проголосовали за интернет в селах в рамках программы УЦН 2.0. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершается голосование за подключение сел и деревень Иркутской области к мобильной связи и Интернету. Оно проводится до 10 сентября включительно на портале Госуслуг. Также заявки принимаются в виде почтовых отправлений. На сегодня свои голоса за те или иные населенные пункты отдали почти 13 тыс. жителей региона.

«Еще есть время принять участие в голосовании и, тем самым, приблизить появление связи в отдаленных и малых территориях. Хочу подчеркнуть, что вопросы обеспечения населенных пунктов связью и Интернетом решаются с помощью различных проектов и программ. Голосование идет в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства 2.0» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Оно необходимо для того, чтобы определить очередность работ. А в целом связь должна появиться во всех территориях региона», - сказал министр цифрового развития и связи Иркутской области Игорь Рыморенко.

Программу по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0) реализуют Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и ПАО «Ростелеком». В планах компании в текущем году установить оборудование связи в 43 деревнях и поселках в Заларинском, Зиминском, Качугском, Куйтунском, Тулунском, Усольском, Жигаловком, Братском, Эхирит-Булагатском районах Иркутской области. Для этого проекта технические специалисты компании строят инфраструктуру и объекты, выполняя заказ государства — довести интернет и связь до самых отдаленных малых населенных пунктов. Программа УЦН 2.0 предусматривает появление мобильного сигнала и высокоскоростного доступа в интернет по технологии 4G (LTE) в селах, где проживают от 100 до 500 человек.