Провел около суток в лесу: 86-летний житель Бурятии ушел в тайгу и заблудился

Поисково-спасательные отряды Бурятии нашли в лесу 86-летнего мужчину. ФГКУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России».

В Кабанском районе Бурятии спасатели Посольского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда и добровольцы нашли в лесу заблудившегося 86-летнего мужчину. Об этом сообщает ФГКУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России».

- Мужчина отправился в тайгу для сбора дикоросов 6 сентября, но к вечеру не вернулся. С собой у дедушки не было ничего для ночевки в лесу. Утром 7 сентября спасатели приступили к поискам. Около 27 000 квадратных метров было исследовано пешком, а с помощью снегоболотохода - 36 километров лесных дорог, - сообщают в отряде.

Потерявшегося обнаружили в 16:10. Он находился в 16 километров от города Бабушкин и шел в противоположном от дома направлении. Состояние спасенного удовлетворительное, медицинская помощь ему не понадобилась.

Спасатели накормили и напоили дедушку горячим чаем, после чего доставили домой и передали родственникам.

Сотрудники поисковых отрядов убедительно просят граждан брать с собой в лес рюкзак со всем необходимым на всякий случай.