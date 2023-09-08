15-летний подросток на мотоцикле сбил 11-летнюю девочку в Иркутской области Фото: Прокуратура Иркутской области

ДТП с участием двух несовершеннолетних произошло в Нижнеилимском районе Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

- По предварительным данным известно, что 7 сентября 2023 года 15 летний житель поселка Новая Игирма ехал на мотоцикле «Regulmoto SK200GY-5» по тротуару. Подросток не справился с управлением и наехал на 11-летнюю школьницу. Девочка обратилась в медучреждение, а юный мотоциклист не пострадал, - рассказывают в прокуратуре.

Причины произошедшего ДТП, а также тяжесть телесных повреждений школьницы устанавливаются.

Сотрудники прокуратуры призывают родителей провести беседы со своими детьми, рассказать несовершеннолетним про ответственность и последствия управления транспортными средствами.