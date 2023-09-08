Отключение горячей воды в Иркутске в сентябре 2023 затронет два округа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Греть воду с помощью чайников и кипятильников придется жителям Иркутска в скором времени. Из-за ремонтных работ на тепловых сетях, в некоторых домах города ограничат горячее водоснабжение. Оператор тепловых сетей сообщил, что отключение горячей воды в Иркутске в сентябре 2023 затронет два округа.

Отключение горячей воды в Иркутске в сентябре 2023

- С 11 по 15 и с 11 по 17 сентября в некоторых домах Иркутска будет ограничено горячее водоснабжение для проведения ремонтных работ на тепловой сети, чтобы не допустить аварийной ситуации, - сообщают в компании.

Отключение горячей воды в Иркутске в сентябре 2023 коснется Октябрьского и Свердловского округов города. В Свердловском районе проведут ремонт тепловой сети по улице Окружная, 68, а в Октябрьском - по улице Дальневосточная. Кроме того, капитальный ремонт затронет ряд улиц. Ознакомиться с подробными адресами можно в таблицах, представленных ниже.

В некоторых домах города ограничат горячее водоснабжение. Фото: Оператор тепловых сетей Иркутска

По словам оператора тепловых сетей, на сайте Иркутской энергосбытовой компании размещена карта отключений горячего водоснабжения. Также, для удобства работает контакт-центр: 8-800-100-9777 или 8-3952-790-777.