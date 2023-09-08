В Иркутске прошла акция “Антивандал”

Активисты и волонтеры планируют проводить такие мероприятия постоянно. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске устранили более 300 надписей о продаже запрещенный веществ. Такую акцию провела городская антинаркотическая комиссия вместе с представителями реабилитационных центров «Мать и дитя», «Свобода», «Иркутск без наркотиков» и «Социальная поддержка».

– Мы регулярно проводим профилактические мероприятия с участием волонтеров и молодежи. Уверен, чем больше людей присоединится к таким акциям, тем эффективнее будет борьба с тегами и незаконной рекламой, – пояснил руководитель Иркутской региональной общественной организации «Социальная поддержка» Денис Трусков. - Они не только портят облик города, но и могут способствовать тому, что подростки выберут неправильный путь.

Участники акции “Антивандал” закрасили более 300 надписей, убрали бумажные объявления. Активисты и волонтеры планируют проводить такие мероприятия постоянно.

Кстати, за распространение подобной информации грозит административная и уголовная ответственность. Так что жителям Иркутска, которые увидели как кто-то портит фасады домов, заборы и столбы или клеит объявления подобного содержания, нужно сразу же обращаться в полицию.