Пробки в Иркутске 8 сентября 2023 года сковали улицы города Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Девятибалльные пробки в Иркутске 8 сентября 2023 года сковали несколько районов. Путь домой с работы у автомобилистов может занять много времени. Посмотреть информацию о вечерних пробках можно в Яндекс.Картах.

Пробки в Иркутске 8 сентября 2023

4-х километровая пробка растянулась от объездной дороги до конца улицы Олега Кошевого. Кроме того, стоит Иркутный мост и Трактовая в сторону центра. Жителям Ленинского района никак не миновать пробок, которые уже растянулись в конце Розы Люксембург.

Тем, кто едет домой из центра придется пробиваться через улицу Ленина и Степана Разина. Эти две улицы отмечены ярко-красным. Кроме того, замечены пробки на Култукской, Советской, а Байкальское кольцо по плотине до Старо-Кузьмихинской еще не скоро освободится от напора автомобилей.

Пробки в Иркутске 8 сентября 2023 года. Фото: Яндекс.Карты

Жители Иркутска вздыхают и ругают друг друга за «умение ездить», но все находятся в "одной лодке"

- Почему это начались так рано, еще ведь не вечер, что за суета такая, московские пробки в Иркутске, - шутят жители Иркутска.

Объехать многокилометровые пробки в Иркутске 8 сентября 2023 года, горожанам будет проблематично, однако, спустя несколько часов, двигаться по дорогам города станет значительно проще.