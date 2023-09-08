В Иркутске досрочно завершили блок школы № 57 на улице Ярославского Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Строительство нового учебного корпуса начальных классов школы № 57 на улице Ярославского в районе Ново-Ленино завершили раньше срока. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Здание рассчитано на 500 человек. Работы должны были завершить только в конце декабря 2023 года, однако строительство удалось закончить досрочно. В ближайшее время корпус введут в эксплуатацию, - рассказывают в региональном правительстве.

В помещениях сделали учебные кабинеты, актовый и спортивный залы, медицинский и пищевые блоки, а также лифты и игровые комнаты. Кроме того, на территории учреждения поставили спортивные площадки.