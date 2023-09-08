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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 11:24

Шесть пожаров произошло в Иркутской области из-за неисправного печного отопления

МЧС рекомендует перед использованием проверить печное оборудование
Таисия ЧЕМИСОВА
Шесть пожаров произошло в Иркутской области из-за неисправного печного отопления

Шесть пожаров произошло в Иркутской области из-за неисправного печного отопления

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Шесть пожаров произошло в Иркутской области за неделю из-за неисправности печного отопления. Об этом сообщает ИА «Байкал 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

- Главная причина возникновения таких пожаров – неосторожное обращение с огнем, а также электротехнические причины, - сообщают в ведомстве.

По рекомендации сотрудников МЧС, следует убедиться в исправности печи прежде чем ее использовать. Привести оборудование в порядок: прочистить дымоходы, побелить печи и устранить трещины, заменить потрескавшиеся или отколотые плиты, а также отремонтировать дверцы и закрывающие механизмы.

Всего за неделю в Иркутской области произошло 57 возгораний, из них 36 - в жилом секторе. Два человека на пожаре погибли, еще двое получили травмы.