Шесть пожаров произошло в Иркутской области из-за неисправного печного отопления Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Шесть пожаров произошло в Иркутской области за неделю из-за неисправности печного отопления. Об этом сообщает ИА «Байкал 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

- Главная причина возникновения таких пожаров – неосторожное обращение с огнем, а также электротехнические причины, - сообщают в ведомстве.

По рекомендации сотрудников МЧС, следует убедиться в исправности печи прежде чем ее использовать. Привести оборудование в порядок: прочистить дымоходы, побелить печи и устранить трещины, заменить потрескавшиеся или отколотые плиты, а также отремонтировать дверцы и закрывающие механизмы.

Всего за неделю в Иркутской области произошло 57 возгораний, из них 36 - в жилом секторе. Два человека на пожаре погибли, еще двое получили травмы.