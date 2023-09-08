85-летняя женщина погибла под колесами поезда в Забайкалье Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК России

Пожилая женщина погибла под колесами грузового поезда. Инцидент произошел на перегоне Атамановка - Кручина в Читинском районе. Об этом сообщает ИА «Байкал 24» со ссылкой на Забайкальское ЛУ МВД России на транспорте.

- Предварительно установлено, что 85-летняя пострадавшая переходила железнодорожные пути в запрещенном месте и не заметила приближающегося состава, - рассказывают в ведомстве.

Локомотивная бригада подавала сигналы и сразу же применила экстренное торможение, однако, наезда избежать не удалось. Женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм.