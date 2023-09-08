Ремонт дорог заканчивается в Октябрьском районе Иркутска Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Октябрьском округе Иркутска завершается ремонт дорог. Некоторые объекты проверил вице-мэр города Дмитрий Ружников.

– Иркутяне наверняка обратили внимание, что летом в Октябрьском районе активно шли ремонты дорог. Работы проводили на семи объектах. Часть дорог сделана с опережением сроков, а остальные на стадии завершения, - сказал Дмитрий Ружников.

На улице 3-го Июля сделано устройство выравнивающего слоя покрытия. На данном этапе регулируют высоту колодцев, расположенных на проезжей части. Затем уложат верхний слой асфальта.

На улице Кожова обновили дорожное полотно и тротуары, а также поставили ограждения и нанесли разметку.

Привели в порядок дорогу в городке ИВАТУ. Сейчас там обустраивают пешеходные зоны. На улице Байкальской заменили верхний слой покрытия.

Завершен ремонт улицы Верхняя Набережная. Там сделали насыпь из скального грунта и укрепили откосы. Кроме того, обустроили тротуары и велодорожку, установили ограждения и нанесли разметку.