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НовостиОбщество9 сентября 2023 1:56

1,8 тыс избирательных участков открылись во второй день голосования в Иркутске

9 сентября в Иркутске проходит второй день голосования
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
Сибиряки выбирают депутатов Законодательного Собрания четвертого созыва.

Сибиряки выбирают депутатов Законодательного Собрания четвертого созыва.

Фото: Светлана Макеева

Сегодня, 9 сентября, в Иркутской области стартовал второй день голосования. Сибиряки выбирают депутатов Законодательного Собрания четвертого созыва. Уже с 8:00 к работе приступили 1,8 тысяч избирательных участков. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Избирательной комиссии Иркутской области.

- Проголосовать можно будет до 20 часов 9 сентября, в том числе вызвав членов участковых избирательных комиссий на дом. За ходом голосования следят более 7 тысяч наблюдателей, назначенных Общественной палатой Иркутской области, избирательными объединениями и кандидатами.

Кстати, выборы уже завтра, 10 сентября, подойдут к концу. Стартовало голосование 8 сентября. Традиционно выборы депутатов Заксобрания в Приангарье проходят в течение трех дней в начале осени. Стоит отметить, что в парламент будут выбраны 45 депутатов.