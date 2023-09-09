1,8 тыс избирательных участков открылись во второй день голосования в Иркутске

Сибиряки выбирают депутатов Законодательного Собрания четвертого созыва. Фото: Светлана Макеева

Сегодня, 9 сентября, в Иркутской области стартовал второй день голосования. Сибиряки выбирают депутатов Законодательного Собрания четвертого созыва. Уже с 8:00 к работе приступили 1,8 тысяч избирательных участков. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Избирательной комиссии Иркутской области.

- Проголосовать можно будет до 20 часов 9 сентября, в том числе вызвав членов участковых избирательных комиссий на дом. За ходом голосования следят более 7 тысяч наблюдателей, назначенных Общественной палатой Иркутской области, избирательными объединениями и кандидатами.

Кстати, выборы уже завтра, 10 сентября, подойдут к концу. Стартовало голосование 8 сентября. Традиционно выборы депутатов Заксобрания в Приангарье проходят в течение трех дней в начале осени. Стоит отметить, что в парламент будут выбраны 45 депутатов.