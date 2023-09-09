Более 150 тыс сибиряков отдали свои голоса в Иркутской области 8 сентября

Самая небольшая явка в Бодайбинском районе. Фото: Светлана Макеева

8 сентября в Иркутской области стартовали выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области четвертого созыва. Голосование в первый день продлилось до 20:00. До этого времени участки посетили более 150 тысяч сибиряков. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Избирательной комиссии по Иркутской области.

- Явка избирателей на выборах депутатов 8 сентября составила 8,22%. Высокую активность демонстрируют избиратели Катангского (25,86%), Аларского (18,87%) и Осинского (17,89%) районов, а также Свирска (19,42%).

Стоит отметить, что есть города Иркутской области, где на голосование пришло очень мало жителей. Допустим, самая небольшая явка в Бодайбинском районе (4,67%). В Иркутске на участки пришли 5,22% избирателей, в Ангарском городском округе – 7,91%, в Братске – 9,29%.