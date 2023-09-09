63-летний водитель Мазды погиб во время столкновения с фурой Ман под Алзамаем

63-летний мужчина за рулем автомобиля Мазда двигался по 1277 км автодороги Р-255 Сибирь. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Страшное ДТП произошло вечером 8 сентября в Иркутской области. Известно, что 63-летний мужчина за рулем автомобиля Мазда двигался по 1277 км автодороги Р-255 Сибирь. В районе города Алзамай, что в Нижнеудинском районе, сибиряка сбила фура марки Ман. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

- Предварительно полицейскими установлено, что 8 сентября около 18 часов 15 минут произошло столкновение движущихся во встречном направлении автомобилей, большегруза и легкового автомобиля Мазда, - добавляют сотрудники ведомства.

В результате аварии 63-летний сибиряк погиб на месте страшного дорожно-транспортного происшествия. Приезда бригады скорой помощи мужчина не дождался. Сейчас сотрудники полиции выясняют все причины и обстоятельства ДТП, в котором погиб водитель.