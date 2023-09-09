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НовостиПроисшествия9 сентября 2023 5:53

Серых майнеров «накрыли» на промплощадке предприятия в Усолье-Сибирском

Майнеры причинили ущерб в 80 млн рублей в Иркутской области
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
Майнеры подключились к одному из предприятий Усолья.

Майнеры подключились к одному из предприятий Усолья.

Фото: Владимир ВОРСОБИН

Недавно незаконную деятельность по добыче криптовалюты пресекли в Усолье-Сибирском. Майнеры подключились к одному из предприятий города. Таким образом они выкачали 213 МВт мощности. Ущерб составил около 80 млн рублей. Об этом КП-Иркутск рассказали в прокуратуре по Иркутской области.

- В результате противоправных действий в ходе конкурсного производства путем вывода из хозяйственного ведения предприятия объектов электросетевого хозяйства из Единой энергосистемы России было изъято 213 МВт мощности, которые в настоящий момент незаконно используются хозяйствующими субъектами для производства криптовалюты, - добавляют сотрудники ведомства.

Сейчас возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Но майнеры также нарушили и правила пожарной безопасности. Поэтому они получили вдобавок два административных производства. Скоро в суде рассмотрят еще иск прокуратуры, который требует запретить майнерам заниматься деятельностью.