На четырех участках дорог в Усть-Илимске почти завершили ремонт

В 2024 году планируется отремонтировать еще пять участков дороги в Братском и Усть-Илимском районах. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Сразу четыре участка дорог начали ремонтировать в Усть-Илимске. Кстати, скоро работы завершатся. Общая протяженность отремонтированных трасс составляет пять километров. Это участки улиц Героев Труда, Братского и Усть-Илимского шоссе, подъезд к школе №11. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.

- Ремонт дорог в Усть-Илимске идет хорошими темпами. Компания-подрядчик приступила к укладке верхнего слоя покрытия на ул. Героев труда, на других улицах завершается устройство нижнего слоя покрытия, - сказал Виктор Цишковский, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области.

Кстати, ремонт выполняется благодаря программе «Транспортный каркаc». Деньги на дорожные работы будут поступать в течение трех лет. Стоит также отметить, что в Усть-Илимске приступили к ремонту дорог, который был запланирован только на следующий год. График работ опережается. В 2024 году планируется отремонтировать еще пять участков дороги в Братском и Усть-Илимском районах. Их общая протяженность составит более 20 километров.