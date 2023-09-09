Явка на выборах Заксобрания составила 12,18% в Иркутской области 9 сентября

Явка составила 12,18%. Фото: Светлана Макеева

Избирательная комиссия по Иркутской области продолжает держать в курсе событий голосования жителей Приангарья. Так, 9 сентября до 15:00 в голосовании за депутатов Законодательного Собрания четвертого созыва приняли участие больше 223 тысяч сибиряков. Стоит отметить, что явка составила 12,18%. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе избирательной комиссии.

- Лидерами по явке являются Катангский (29,31%), Аларский (27,09%) и Нукутский (26,56%) районы, город Свирск (25,99%),- говорят сотрудники избирательной комиссии.

Уже второй день подряд меньше всех участие в голосовании принимают жители Бодайбинского района (7,39%). В Иркутске на 15:00 проголосовали 8,25% избирателей, в Ангарском городском округе – 11,29%, в Братске – 13,6%. Напомним, что сегодня, 9 сентября, стартовал второй день выборов. Завтра, 10 сентября, будет заключительный день голосований.