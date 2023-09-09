31-летний доброволец из Усть-Илимска погиб на СВО

Мужчина отправился добровольцем на СВО. Фото: Александр КОЦ

Своего героя потерял Усть-Илимск и вся Иркутская область. 31-летний Никита Луковников сполна отдал долг Родине. Сибиряк погиб, выполняя боевые задачи в ходе специальной военной операции. Об этом КП-Иркутск сообщила мэр Усть-Илимского района Анна Щекина.

- Мы разделяем боль утраты с мамой Никиты Юрьевича, Еленой Иннокентьевной, с его родными и близкими. От имени Губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева, от Администрации города, от всех жителей Усть-Илимска и от себя лично выражаю вам соболезнования, - говорит Анна Щекина. - Светлая память Никите Юрьевичу!

Мужчина отправился добровольцем на СВО. В 2023 году подписал контракт. Никита мужественно и ответственно выполнял свой воинский долг, защищал настоящее и будущее России. Земляки смогли проститься со своим героем сегодня, 9 сентября.